İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?

Fox TV de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Elkızı şimdiden ilgileri üzerine toplamış görünmekte. Peki dizide dikkat çeken ne? Dizi nerede çekiliyor?

29 Kasım 2021 Pazartesi 01:13
Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?
Takip Et:

Yeni dizileriyle kendini izlettiren Fox TV yeniden yeni bir dizi ile yeni sezonda bizleri karşılıyor. Elkızı dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Fragman yayınlanmasının akabinde izleyiciler tarafından reyting toplayacağa benzeyen dizi hakkında pek çok merak edilen şey var. En çok merak edilen şey ise dizinin nerede çekildiği. Dizi hakkında intenetteki çoğu soru dizinin nerede çekildiği ile ilgili. Elkızı dizisi ile ilgili detayları sizlere aktaracağız.

Dizinin çekildiği yer neresi?

Yeni dizi başarılı kadrosu ve başarılı hikayesi ile daha yayına başlamadan bütün ilgileri üzerine çekmeyi başardı. Elkızı dizisi Ezo adlı genç bir kız karakterinin yaşadığı acıyı ve dramı hikaye edinmektedir. Dizideki oyuncu kadrosu içerisinde, Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk isimlerini görmekteyiz. Dizinin fragmanının yayınlanması ile dikkat çeken oyuncu kadrosu haricinde merak edilen şey dizinin nerede çekildiğiydi. Dizi Muğla ilinde çekilmektedir. Muğla ilinin Ula ilçesi çevresinde çekimlerine devam edilen dizi şimdiden reyting rekorları kıracağa benzemekte.

Tanıtımı yapılan dizi hakkında dizi ekibi de oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve bu da diziye olan ilgiyi daha da arttırmış görünüyor. Şimdi izleyicilerin merak ettiği şey ise dizinin ne zaman başlayacağı. Dizi ile ilgili yeni bilgiler geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz.


Son Güncelleme: 29.11.2021 01:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FOXTVElKızıYeniDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum
Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum
Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak
Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Kasım 2021 Cuma
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Kasım 2021 Cuma

Popüler Haberler

Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Kasım 2021 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
SGK evrak doğrulaması nasıl yapılır ? Türkiye kamu alanını diijtale taşıyarak dünyaya örnek oluyor
Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar
Muhasebe müdürü maaşı ne kadar? Muhasebe müdürü görev ve yetkileri
İdari İşler Müdürü maaşı ne kadar? İdari İşler Müdürü maaşları
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları
TJK 28 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşları ne kadardır?
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.