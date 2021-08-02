Fox TV 'de bir dizi daha sona eriyor! final kararı alan dizi hangisi?

Fox TV, ekranlarımıza taşıdığı dizileri ile teker teker vedalaşmaya başladı. İzleyici tarafından çok sevilen diziler, hem senaryo hem de reyting oranlarında ki düşüşlerden dolayı ekranlara veda etmeye başladı. Bu hafta da Fox TV ekranlarında yer alan ve çok sevilen bir dizinin daha final bölümü son kez ekranlarımıza taşınacak. Bir süredir ekranlarda yayınlanmakta olan ve yaz mevsiminin başlangıcına rağmen sezon finali yapmayan dizi, final bölümünün ekranlara gelmesi ile birlikte ekran macerasını sonlandırmaya hazırlanmaktadır. Ağustos ayından hemen önce ise bu dizinin final yapması için karar verildi. 25 Film ‘in sahibi olduğu bu yapım ise çok konuşulacağa benziyor.

Kefaret dizisi final yapıyor!

Sevilen dizi Kefaret, uzun bir süredir Fox TV ekranlarında yayınlanan yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkıyordu. Dizinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz tam olarak belirlenmemiş durumdaydı fakat ortaya çıkan yeni bir haber ile birlikte Kefaret dizisi kesin olarak ekranlara veda ediyor. Kefaret dizisinin final bölümünde ne gelişmeler yaşanacak? Sinan ile Zeynep karakterleri arasında yaşanan aşk dolu sahneler seyirciyi oldukça duygulandıracak.

Kefaret dizisi kaçıncı bölüm ile final yapacak?

Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kefaret, yayınlanacak olan 35. Bölümü ile final yaparak hem ekranlara hem de seyircisine veda edecek. 29 Temmuz 2021 Perşembe günü akşamında yayınlanacak olan son bölümü ile birlikte Kefaret dizisi de tamamen bitmiş olacak. Dizinin başrollerinde ise yakışıklı oyuncu Mert Fırat ile güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ‘ın bulunduğu dizinin sonuna geldik. Yarın akşam son kez ekrana gelecek olan bölümde dizinin de her şeyi bitmiş olacak. Fakat, sürpriz dolu sahneleri ile de izleyicilerine duygu dolu anlar yaşatarak bir veda yapması da bekleniyor. Reyting savaşlarında biraz daha fazla tutulmuş olsa idi diziyi en az bir sezon daha ekranlarda görme şansımız olurdu. Bakalım sevilen dizinin son bölümünde ne gibi gelişmeler yer alacak..