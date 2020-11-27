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Fox TV Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Fox TV Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 27-11-2020 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 21:30
Fox TV Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Çocukluk bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra farklı konusuyla da şimdiden merak konusu oldu.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş gibi isimlerin yer aldığı dizi aslında ilk olarak Kimsesizler adıyla duyurulmuş ancak yapılan değişiklik sonucu Çocukluk adını almıştı. Dizi ilk bölümüyle bu akşam Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.


Çocukluk dizisi Fox TV ekranlarında  20 Kasım 2020 Cuma günü yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Dizisi bölüm tekrarıysa yine cuma günü saat 22.25'da ekranlarda olacak.  

 

 

 


Son Güncelleme: 27.11.2020 21:30
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukDizi
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