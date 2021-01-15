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Fox TV Çocukluk dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Fox TV Çocukluk dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 15.01.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

15 Ocak 2021 Cuma 20:33
Fox TV Çocukluk dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
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Çocukluk dizisi ilk bölümden izleyicilerde olumlu izlenim bıraktı. Bildiğimiz gibi çocukluk dizisinin önceki adı Kimsesizler idi. Kimsesizler adı RTÜK tarafınca engellendi ve şikayetler neticesinde değiştirildi. Şimdi ki ismi ise Çocukluk olarak değişti ama olay örgüsü ve işlenme şekli aynı şekilde devam etmekte. Ancak yapımcının açıklamasına göre Çocukluk dizisini izleyen aileler bu diziden etkilenerek çocuk sahibi olmaya sıcak bakacaklar gibi duruyor.

Dizi kendilerine aile bulmak isteyen çocukları anlatmaktadır. Yaşadıkları sıkıntılı hayata rağmen neşesini kaybetmeyen çocukların hikayesini anlatan dizide konu çok güzel işlenmiş diyebiliriz. Sürükleyici konusu ile izleyenlerin beğenisini kazanan dizisi bu hafta aktarılan reyting skorlarına göre 7. sırada yer almayı başardı. Dizi her ne kadar en üst sıralara çıkmayı başaramasa da orta sıralarde yer alarak ileriye yönelik iyi sinyaller verdi. Dizinin ilerleyen haftalarda daha çok izlenerek üst sıralara çıkabileceği düşünülüyor.

Çocukluk Dizisi İzlendi Mi Tutuldu Mu?

Çocukluk dizisinin konusu ve çekim mekanı göz önünde bulundurulursa izleyiciler tarafından beğenileceği düşünülmektedir. Dizide Ali Kaan Çocuk Evi’nin sahibi olan Mahir Boztepe kimsesiz çocuklara mutlu aile bulmayı kendisine görev edinmiştir. Memur olan Ayşegül karakteri ise çocuklara yardım etmekte ve çocuklar tarafından oldukça sevilmektedir.

Daha önce dediğimiz gibi dizinin konusu ve işleyiş biçimi oldukça güzel şekilde izleyiciye aktarılmıştır. Kimsesiz çocukları anlatan dizide bu çocukların yaşadıkları sorunları ve hayata tutunma çabaları izleyiciyi kendisine çekecektir gibi duruyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
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