İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Fox TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde halen yer almaya devam eden Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 6 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde çarşamba günü İnadına Aşk tekrar bölümü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde ise Zümrüdüanka yeni bölümü ve Mucize Doktor tekrar bölümü ekranlara taşınıyor.

Fox TV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

04:30 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

06:00 İNADINA AŞK

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:45 AŞK YENİDEN - TEKRAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 ZÜMRÜDÜANKA

00:15 MUCİZE DOKTOR – TEKRAR

02:45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.01.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Canlı Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!

Popüler Haberler

Başına isabet eden yorgun mermi ile mücadele eden Büşra’dan acı haber!
Evde bakım maaşı Ocak 2021 ödenmeye başladı mı? 6 Ocak 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı, boyu, sevgilisi
Komiser yardımcısı maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan komiser yardımcısı aylığı ne kadar?
Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?
Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Gıda mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Survivor 2021 hangi ünlüler katılıyor?
Aman Reis Duymasın filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı!
BİM Marketler 27 Kasım – 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi
Fox TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2020 Aralık hacamat takvimi
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
Acemi Anneler Kemal karakterini kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.