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Fox TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Fox TV canlı yayın akışı Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 05.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:15
Fox TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Cumartesi günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Cumartesi günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 3 Nisan Cumartesi yayın akışı

08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası 

12.45 Dostumun Dünyası 

13.45 Yasak Elma

15.45 Son Yaz 

19.00 Gulbin Tosun  İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Çal Kapımı

00.15 Kefaret

03.00 Masumiyet

05.15 Zümrüdüanka

06.00 Kadın

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.04.2021 12:15
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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