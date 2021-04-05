Fox TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Cumartesi günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Cumartesi günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 3 Nisan Cumartesi yayın akışı

08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

12.45 Dostumun Dünyası

13.45 Yasak Elma

15.45 Son Yaz

19.00 Gulbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Çal Kapımı

00.15 Kefaret

03.00 Masumiyet

05.15 Zümrüdüanka

06.00 Kadın

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.