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Fox TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV canlı yayın akışı Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV yayın akışı pazartesi günü izleyicilerin karşısına ilgi çekecek yapımlar ekranlara taşıyor. Gündüz kuşağında yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri ve yarışma programlarını izlemek isteyenler ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV 4 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 MEHMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12.15 KAMERA ARKASI

13.00 SEN ÇAL KAPIMI

16.30 SON YAZ

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 SEN ÇAL KAPIMI (YENİ BÖLÜM)

00.15 KEFARET

02.45 SON YAZ

04.45 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

06.00 İNADINA AŞK

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.01.2021 12:01
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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