Fox TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV yayın akışı pazartesi günü izleyicilerin karşısına ilgi çekecek yapımlar ekranlara taşıyor. Gündüz kuşağında yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri ve yarışma programlarını izlemek isteyenler ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV 4 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 MEHMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12.15 KAMERA ARKASI
13.00 SEN ÇAL KAPIMI
16.30 SON YAZ
20.00 SEN ÇAL KAPIMI (YENİ BÖLÜM)
00.15 KEFARET
02.45 SON YAZ
04.45 HAYAT SEVİNCE GÜZEL
06.00 İNADINA AŞK
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Son Güncelleme: 04.01.2021 12:01