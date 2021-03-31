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Fox TV canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 31 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Çarşamba  günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise  Yerli dizi Masumiyet ekranlara gelecek.

Fox TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topla’la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00 Masumiyet

23.45 Mucize Doktor

02.30 Son Yaz

05.00 Zümrüdüanka

06.00 Kadın 

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 31.03.2021 12:01
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