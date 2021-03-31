Fox TV canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise Yerli dizi Masumiyet ekranlara gelecek.
Fox TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00 Masumiyet
23.45 Mucize Doktor
02.30 Son Yaz
05.00 Zümrüdüanka
06.00 Kadın
Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN