Fox TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 31 Mayıs 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Fox TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 KADININ ESER
12:15 BAY YANLIŞ
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
15:30 MASUMİYET
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 KEFARET
00:15 SON YAZ
02:45 SAVAŞÇI
04:45 MASUMİYET
Fox TV nasıl izlenir?
Fox TV ekranlarında 31 Mayıs 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Kadının Eseri ile Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı yer alırken akşam kuşağında Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz, Savaşçı gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, 31 Mayıs 2021 Pazar Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 31 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.
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Fox TV frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12329
Polarizasyon yatay
Symbol rate 6666
FEC 2/3
Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 25
D-Smart: 25
Turksat Kablo TV: 23
Tivibu: 24
Turkcel TV+: 24