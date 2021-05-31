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Fox TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Fox TV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Fox TV’de bugün ne var, Fox TV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Fox TV 30 Mayıs 2021 Pazar canlı yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:57
Fox TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 31 Mayıs 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 KADININ ESER

12:15 BAY YANLIŞ

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15:30 MASUMİYET

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 KEFARET

00:15 SON YAZ

02:45 SAVAŞÇI

04:45 MASUMİYET

06:00 KADIN

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 31 Mayıs 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Kadının Eseri ile Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı yer alırken akşam kuşağında Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz, Savaşçı gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, 31 Mayıs 2021 Pazar Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 31 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:57
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