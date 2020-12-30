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Fox TV canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde çarşamba günü İnadına Aşk tekrar bölümü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde ise Zümrüdüanka yeni bölümü ve Mucize Doktor tekrar bölümü ekranlara taşınıyor.

Fox TV 30 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

04:30 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

06:00 İNADINA AŞK

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:45 AŞK YENİDEN - TEKRAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 ZÜMRÜDÜANKA

00:15 MUCİZE DOKTOR – TEKRAR

02:45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.12.2020 12:01
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Fox Tv Canlı Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıFox Tv
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