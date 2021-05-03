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Fox TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Fox TV canlı yayın akışı Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını 03.05.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Cuma  günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Cuma günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 28 Nisan Çarşamba  yayın akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 03.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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