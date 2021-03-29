Fox TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Perşembe günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Perşemve günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 22 Mart cumartesi yayın akışı

08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13.00 Refika İle Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma

00.15 Baraj

02.45 Masumiyet

05.00 Zümrüdüanka

06.00 Kadın

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.