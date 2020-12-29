Fox TV canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında salı günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Yasak Elma tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 29 Aralık 2020 Salı yayın akışı

04:30 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

06:00 İNADINA AŞK

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:45 AŞK YENİDEN - TEKRAR

13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 BARAJ

23:45 YASAK ELMA - TEKRAR

02:15 ZÜMRÜDÜANKA – TEKRAR

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