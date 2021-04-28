Fox TV canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi, Son Yaz gibi programlar ekranlara geliyor.
Fox TV 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı
08.00 İsmail küçükkaya İle Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Gün
13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz
00.15 Savaşçı
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.45 Savaşcı
06.00 Kadın
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