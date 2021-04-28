Fox TV canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi, Son Yaz gibi programlar ekranlara geliyor.

Fox TV 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00 İsmail küçükkaya İle Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Gün

13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topla'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz

00.15 Savaşçı

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.45 Savaşcı

06.00 Kadın

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