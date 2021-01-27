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Fox TV canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 27.01.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde ise Yaparsın Aşkım yeni bölümü ve Son Yaz tekrar bölümü ekranlara taşınıyor.

Fox TV 27 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 DÜNYA AVUCUNUZDA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 SON YAZ

00:15 SEN ÇAL KAPIMI

03:00 KEFARET

05:15 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

06:00 İNADINA AŞK

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.01.2021 12:01
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Fox Tv Canlı Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıFox Tv
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