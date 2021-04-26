Fox TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Cuma günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Cuma günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 23 Nisan Cuma yayın akışı



08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri08:00 Çalar Saat11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri14:00 Temizlik Benim İşim16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık16:15 Zuhal Topal'la Sofrada19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Son Yaz

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.