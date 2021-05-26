Fox TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV 26 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı
08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11.00 Kafalar Karışık
13.00 Refika ile Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
20.00 Mucize Doktor
00.15 Masumiyet
02.45 Savaşçı
04.45 Masumiyet
06.00 Kadın
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Son Güncelleme: 26.05.2021 12:01