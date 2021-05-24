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Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Fox TV canlı yayın akışı Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 24-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Perşembe günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Pazar günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 23 Mayıs Pazar yayın akışı

  • 08:30 Şlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Kefaret 
  • 13:30 Merve Yılıdırım ile Benden Söylemesi
  • 15:30 Mucize Doktor
  • 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Kefaret
  • 00:15 Masumiyet
  • 02:45 Savaşçı
  • 04:45 Masumiyet 
  • 06.00 Kadın
  • https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 24.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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