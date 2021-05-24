Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV 23 Mayıs Pazar yayın akışı

08:30 Şlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Merve Yılıdırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Masumiyet

02:45 Savaşçı

04:45 Masumiyet

06.00 Kadın

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Perşembe günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Pazar günü yayın akışı şöyledir: