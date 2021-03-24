Fox TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise Yerli dizi Masumiyet ekranlara gelecek.

Fox TV 24 Mart 2021 Pazar yayın akışı

08:30 Çalar Saat



11:15 Son Yaz



13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

15:30 Masumiyet



19:00 FOX Ana Haber



20:00 Yerli Dizi: Kefaret



00:15 Yasak Elma

02:15 Masumiyet

04:45 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

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