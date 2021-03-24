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Fox TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 24.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 12:15
Fox TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise  Yerli dizi Masumiyet ekranlara gelecek.

Fox TV 24 Mart 2021 Pazar yayın akışı

  • 08:30 Çalar Saat
     
  • 11:15 Son Yaz
     
  • 13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
  • 15:30 Masumiyet
     
  • 19:00 FOX Ana Haber
     
  • 20:00 Yerli Dizi: Kefaret
     
  • 00:15 Yasak Elma
  • 02:15 Masumiyet
  • 04:45 Zümrüdüanka
  • 06:00 Kadın

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.03.2021 12:15
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