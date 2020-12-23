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Fox TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde çarşamba günü Aşk Yeniden tekrar bölümü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde ise Zümrüdüanka yeni bölümü ve Mucize Doktor tekrar bölümü ekranlara taşınıyor.

Fox TV 23 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

04:45 BABAM SINIFTA KALDI - TEKRAR

06:00 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:45 AŞK YENİDEN - TEKRAR

13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 ZÜMRÜDÜANKA

00:15 MUCİZE DOKTOR – TEKRAR

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.12.2020 12:01
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