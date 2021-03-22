Fox TV canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Perşembe günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Perşemve günü yayın akışı şöyledir:
Fox TV 22 Mart 2021 cumartesi yayın akışı
08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13.00 Refika İle Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
20.00 Yasak Elma
00.15 Baraj
02.45 Masumiyet
05.00 Zümrüdüanka
06.00 Kadın
https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 22.03.2021 12:01