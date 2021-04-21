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Fox TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 21.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

21 Nisan 2021 Çarşamba 12:04
Fox TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi, Son Yaz gibi programlar ekranlara geliyor. 

Fox TV 21 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Son Yaz

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

00.15 Yasak Elma

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.45 Savaşcı

06.00 Kadın

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 21.04.2021 12:04
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Fox Tv Canlı Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıFox Tv
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