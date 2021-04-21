Fox TV canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi, Son Yaz gibi programlar ekranlara geliyor.
Fox TV 21 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Son Yaz
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
20.00 Kefaret
00.15 Yasak Elma
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.45 Savaşcı
06.00 Kadın
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Son Güncelleme: 21.04.2021 12:04