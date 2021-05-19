Fox TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV 19 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11.00 Kafalar Karışık

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.15 Masumiyet

02.45 Savaşçı

04.45 Masumiyet

06.00 Kadın

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