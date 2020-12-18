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Fox TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV 18 Aralık 2020 Salı canlı yayın akışı merakla araştırılmaya başlandı. Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar merak ediliyor.

18 Aralık 2020 Cuma 19:18
Fox TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında salı günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Kefaret tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 18 Aralık 2020 Salı yayın akışı

04:30 BABAM SINIFTA KALDI - TEKRAR

06:00 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:45 AŞK YENİDEN - TEKRAR

13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 BARAJ

23:45 ZÜMRÜDÜANKA - TEKRAR

02:45 KEFARET – TEKRAR

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:18
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