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Fox TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV 18 Aralık 2020 Pazartesi canlı yayın akışı araştırılmaya başlandı. Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

18 Aralık 2020 Cuma 19:16
Fox TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV yayın akışı pazartesi günü izleyicilerin karşısına ilgi çekecek yapımlar ekranlara taşıyor. Gündüz kuşağında yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri ve yarışma programlarını izlemek isteyenler ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde pazartesi günü Aşk Yeniden tekrar bölümü, Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal’la Sofrada izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Yasak Elma yeni bölümü, Baraj tekrar bölümü ve Zümrüdüanka tekrar bölümü bulunuyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Fox TV 18 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

02:45 BAY YANLIŞ - TEKRAR

05:15 BABAM SINIFTA KALDI - TEKRAR

06:00 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:45 AŞK YENİDEN - TEKRAR

13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...

20:00 YASAK ELMA

23:45 BARAJ - TEKRAR

02:15 ZÜMRÜDÜANKA – TEKRAR

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:16
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