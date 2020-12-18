Fox TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV yayın akışı pazartesi günü izleyicilerin karşısına ilgi çekecek yapımlar ekranlara taşıyor. Gündüz kuşağında yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri ve yarışma programlarını izlemek isteyenler ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde pazartesi günü Aşk Yeniden tekrar bölümü, Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal’la Sofrada izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Yasak Elma yeni bölümü, Baraj tekrar bölümü ve Zümrüdüanka tekrar bölümü bulunuyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Fox TV 18 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı
02:45 BAY YANLIŞ - TEKRAR
05:15 BABAM SINIFTA KALDI - TEKRAR
06:00 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE...
20:00 YASAK ELMA
23:45 BARAJ - TEKRAR
02:15 ZÜMRÜDÜANKA – TEKRAR
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