Fox TV canlı yayın akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise 7. Koğuştaki Mucize filmi ekranlara gelecek.
Fox TV 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
20.00 7. Koğuştaki Mucize
22.45 Kız Babası
00.45 7.Koğuştaki Mucize
03.15 Fatih Savaş ile Regaib Kandil Özel
04.00 Zümrüanka
06.00 Kadın
Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN