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Fox TV canlı yayın akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Merak uyandıran Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise 7. Koğuştaki Mucize filmi ekranlara gelecek.

Fox TV 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize

22.45 Kız Babası

00.45 7.Koğuştaki Mucize

03.15 Fatih Savaş ile Regaib Kandil Özel

04.00 Zümrüanka

06.00 Kadın

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 17.02.2021 12:01
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