Fox TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Perşembe günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Perşembe günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı

08:00Çalar Saat



11:00Çağla ile Yeni Bir Gün



13:00Dostumun Dünyası



14:00Temizlik Benim İşim



16:00Zuhal Topal'la Sofrada



19:00FOX Ana Haber



20:00Son Yaz



00:15Yerli Dizi : Sen Çal Kapımı



02:45Yasak Elma



04:45Zümrüdüanka

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.