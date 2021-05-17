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Fox TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Fox TV canlı yayın akışı Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 17-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Perşembe günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Perşembe günü yayın akışı şöyledir:

Fox TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı

  • 08:00Çalar Saat
     
  • 11:00Çağla ile Yeni Bir Gün
     
  • 13:00Dostumun Dünyası
     
  • 14:00Temizlik Benim İşim
     
  • 16:00Zuhal Topal'la Sofrada
     
  • 19:00FOX Ana Haber
     
  • 20:00Son Yaz
     
  • 00:15Yerli Dizi : Sen Çal Kapımı
     
  • 02:45Yasak Elma
     
  • 04:45Zümrüdüanka

https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 17.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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