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Fox TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 17 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise  Yerli dizi Masumiyet ekranlara gelecek.

Fox TV 17 Mart 2021 Pazar yayın akışı

  • 08:30 Çalar Saat
     
  • 11:15 Son Yaz
     
  • 13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
  • 15:30 Masumiyet
     
  • 19:00 FOX Ana Haber
     
  • 20:00 Yerli Dizi: Kefaret
     
  • 00:15 Yasak Elma
  • 02:15 Masumiyet
  • 04:45 Zümrüdüanka
  • 06:00 Kadın

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Son Güncelleme: 17.03.2021 12:01
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