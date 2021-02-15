Fox TV canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV yayın akışı cuma günü izleyicilerin karşısına ilgi çekecek yapımlar ekranlara taşıyor. Gündüz kuşağında yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri ve yarışma programlarını izlemek isteyenler ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV 15 Şubat 2021 cuma yayın akışı
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Bay Yanlış
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
20.00 Son Yaz
00.15 Sen Çal Kapımı
03.00 Zuhal Topal’la Sofrada
04.45 Zümrüdüanka
06.00 Kadın
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Son Güncelleme: 15.02.2021 12:02