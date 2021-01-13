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Fox TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla bekledikleri Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 13-01-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Salı günü Aşk Yeniden tekrar bölümü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde ise Baraj yeni bölümü ve Son Yaz tekrar bölümü ekranlara taşınıyor.

Fox TV 13 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:00 İNADINA AŞK 

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 AŞK YENİDEN

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 BARAJ

00:15 SON YAZ 

02:45 KEFARET 

04:45 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.01.2021 12:01
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