Fox TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Cumartesi günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Cumartesi günü yayın akışı şöyledir:
Fox TV 3 Nisan Cumartesi yayın akışı
08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
12.45 Dostumun Dünyası
13.45 Yasak Elma
15.45 Son Yaz
19.00 Gulbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sen Çal Kapımı
03.00 Masumiyet
05.15 Zümrüdüanka
06.00 Kadın
5 Nisan 2021 Pazartesi FOX yayın akışı
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.