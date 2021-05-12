Fox TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi, Son Yaz gibi programlar ekranlara geliyor.
Fox TV 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı
08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Masumiyet
00.15 Mucize Doktor
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.15 Yerli Dizi
06.00 Kadın
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