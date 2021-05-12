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Fox TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Fox TV canlı yayın akışı Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 12.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:01
Fox TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı içerisinde Pazar günü, Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi, Son Yaz gibi programlar ekranlara geliyor. 

Fox TV 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Masumiyet

00.15 Mucize Doktor

02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.15 Yerli Dizi

06.00 Kadın

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 12.05.2021 12:01
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Fox Tv Canlı Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıFox Tv
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