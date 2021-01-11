Fox TV canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV yayın akışı pazartesi günü izleyicilerin karşısına ilgi çekecek yapımlar ekranlara taşıyor. Gündüz kuşağında yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri ve yarışma programlarını izlemek isteyenler ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV 11 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13.00 SON YAZ
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
20.00 MUCİZE DOKTOR
23.55 HEPSİ BENİM
01.45 SON YAZ
04.15 HAYAT SEVİNCE GÜZEL
06.00 İNADINA AŞK
Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 11.01.2021 12:01