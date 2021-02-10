Fox TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor.
Fox TV 10 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 BAY YANLIŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
20:00 FERİDE
22:00 HADİ İNŞALLAH
00:00 FERİDE
02:00 HADİ İNŞALLAH
04:00 ZÜMRÜDÜANKA
06:00 KADIN
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