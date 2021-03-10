Fox TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta heyecanla takip ettiği yarışma programları, ana haber bülteni, diziler ve yerli-yabancı sinema filmleri bulunuyor. İzleyiciler fenomen programların yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Fox TV yayın akışı içerisinde Salı günü, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ekranlara geliyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber izleyicilerle buluşuyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise Yerli dizi Masumiyet ekranlara gelecek.
Fox TV 10 Mart 2021 Salı yayın akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 30 Dakikada Sağlık
- 14:00 Tehlikeyle Flört
- 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Yerli Dizi: Masumiyet
- 01:00 Yasak Elma
- 05:00 Zümrüdüanka
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Son Güncelleme: 10.03.2021 12:01