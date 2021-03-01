Fox TV canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fox TV, her hafta yaptığı yeniliklerle ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği konu olan yayın akışı, yayınlanacak olan program ve dizileri ile her hafta yayınlanıyor. Bu hafta Cumartesi günü yayınlanacak olan yayın akışını sizler için düzenledik. Bu haftanın Cumartesi günü yayın akışı şöyledir:
Fox TV 1 Mart 2021 cumartesi yayın akışı
08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Sen Çal Kapımı
16.15 Masumiyet
20.00 Sen Çal Kapımı
00.15 Kefaret
02.45 Masumiyet
05.00 Bir Deli Rüzgar
06.00 Kadın
https://www.fox.com.tr/yayin-akisi na buradan da ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 01.03.2021 12:01