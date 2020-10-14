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Fox TV Bay Yanlış isimli dizi neden yayınlanmıyor, dizi erken final mi yapacak?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Bay Yanlış dizisinin erken final yapma sebebi ne? Dizinin reytingleri olumlu sonuçlar vermedi mi? Gibi birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:59
Fox TV Bay Yanlış isimli dizi neden yayınlanmıyor, dizi erken final mi yapacak?
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Bay Yanlış Neden Final Yapıyor? İşte Finalin Gerçek Nedeni?

Gold Film, Bay Yanlış'ın final yapmak istemesine onay verdi ve Bay Yanlış'ın çekimlerini tamamladı. Pek çok seyirci, yaz boyunca izledikleri dizinin 2020 ve 2021 yeni sezonun da yayınlanmaya devam edeceğini umuyordu ama bu beklenmedik bir durumdu. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı dizi, 14. Bölümde yayın hayatına son verecek.

Bay Yanlış Ne Zaman Final Yapacak?

Bay Yanlış ekranlara veda edip finali 3 Ekim 2020'de ekranlara gelecek olan 14. bölüm ile noktalayacak. Fox TV yöneticileri Ağustos ayında Kefaret dizisi için hazırlıklara başladı ve dizinin yapımcısı Ekim ayında dizi için 25 film’in hazırlanmasını istedi.


Bay Yanlış Neden Final Yapıyor?

Bay Yanlış dizisi 26 Haziran 2020 tarihinde yayına başladı ve 14 bölümlük ilk yayın sözleşmesi yapıldı. Fox TV, dizinin yaz sezonunda yüksek reyting alacağından emindi, ancak Bay Yanlış'ın Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht Abdulhamit, Ramo ve Kırmızı Oda gibi rakiplerine karşı çok basit kalacağını da biliyordu. Beklendiği gibi, yaz boyunca 5, 6 puan alan Bay Yanlış, rakipleri geldiğinde Eylül ayında 3 puana düştü. Fox TV yönetimi 3 reyting ile Bay Yanlış'dan muzdarip olmaya başladı. Bu nedenle Bay Yanlış dizisi için son karar verildi.

Gold Film Fox TV’yi Seçmek ile Yanlış Yaptı

Bay Yanlış için Fox TV ile anlaşma yapan 25 film, başından beri büyük bir hata yaptı; Çünkü yedi tane dizisi bulunan Fox TV ile anlaştı. Fox TV'nin yeni sezonda şimdiden boş günleri yoktu. Bay Yanlış dizisi Kanal D, Star TV ya da Show TV'de olsaydı yeni sezonda yayın hayatını devam ettiriyor olurdu.



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:59
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Bay YanlışDiziFinal
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