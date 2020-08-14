Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri

Pandemide normalleşme sürecine gidilmesiyle birlikte televizyon kanalları sevilen yaz dizilerini ekranlarına taşımak için harekete geçti. Fox TV ekranlarında Özge Gürel ile Can Yaman’ın başrolünü üstlendiği Bay Yanlış dizisi Cuma günü büyük bir ilgiyle izlenmeye başladı. Gold Film yapımcılığında izleyicilerin karşısına çıkan Bay Yanlış dizisindeki sahneler sosyal medyada da büyük bir yankı buluyor.

5. bölümüyle ekranlara gelecek dizide Gürgen Öz, Lale Başar, Fatma Toptaş ve Sarpcan Köroğlu gibi isimler de yardımcı rollerde diziye katkı veriyor.

Bay Yanlış dizisinin konusu ne?

Özgür karakteri zengin fakat salaş bir yaşam sürmekte ve aşka inanmayan bir restoran sahibidir. Ezgi ise yanlış ilişkiler nedeniyle yorulan ve düzgün bir kişi bulduğunda evlenmeye kararlı olan bir karakterdir. Ezgi’nin ilişki konusundaki beceriksizliğini gören Özgür, Ezgi’ye ilişki konusunda fikirler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan ikilinin zaman içerisinde neler yaşayacağı merak edilmeye başlandı.

Bay Yanlış karakterleri

Can Yaman (Özgür Atasoy)

Özge Gürel (Ezgi İnal)

Gürgen Öz (Levent Yazman)

Fatma Toptaş (Cansu Akman)

Suat Sungur (Ünal Yılmaz)

Lale Başar (Sevim Atasoy)

Cemre Gümeli (Deniz Koparan)

Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer)

Sarp Can Köroğlu (Serdar Öztürk)

Taygun Sungar (Soner Seçkin)

Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz)

Ece İrtem (Gizem Sezer)

Anıl Çelik (Emre Eren)

Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan)

Bay Yanlış Özgür evi nerede?

Fox TV televizyonunda izleyicilerin karşısına çıkan Bay Yanlış dizisi Ataşehir’de çekilmektedir. Evin gerçek sahibi ise şarkıcı Linet’tir. Linet’in 2019 yılında 1 milyon 250 bin odolara satın aldığı lüks evden Adalar ile Kadıköy manzarası da görülebilmektedir.