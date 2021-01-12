İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 12-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 19:45
FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Takip Et:

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Baraj ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla yüksek bir beklentiye sahip olsa da, son bölümlerde alınan reytingler istenilen seviyede olmadı.

Fox TV dizinin reytinglerinin bu şekilde devam etmesi halinde yıl başında sonra diziyi yayından kaldırılabilir. Bilindiği gibi yılbaşında reklam anlaşmaları gereği dizilere ara veriliyor. Yeterli reytingi alamayan dizilerle ise yollar ayrılıyor. Baraj dizisinin reytinglerdeki kötü gidişi devam ederse yeni sezonda ekranlara olmayabilir. Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBaraj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak

Popüler Haberler

Baraj dizisindeki Nermin karakteri kimdir?
FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Esra Ruşan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Esat (Uğur Uzunel) kimdir?
Telegram kişileri eşitle ne demek?
EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kimdir, nereli yaşı kaç?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Erman Soysaldı oynadığı diziler
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben’i kim canlandırıyor? Merve Dizdar'ın biyografisi
Kanalların yayın akışları 14 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Stefano Napoleoni kimdir? Göztepe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni kimdir
Öğretmen adaylık kaldırma sınavı (AKS) için yeni tarih belli oldu!
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Fox TV Kefaret dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar (Pelin Akil) kimdir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizi çekim seti hangi ilde?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Başkent Ankara'da halk ekmek kaç lira?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.