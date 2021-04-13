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FOX TV Baraj 35. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Barajson bölüm canlı izle

Fox Tv ekranlarının büyük beğeni toplayan yapımlarından birisi olan Baraj dizisi 35. bölümü ile araştırılmaya başlandı. Dizi severler, FOX TV Baraj 35. bölüm canlı izle ve 13 Nisan Baraj yeni bölümü canlı izle başlıklarını araştırmaya başladı.

13 Nisan 2021 Salı 21:30
FOX TV Baraj 35. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Barajson bölüm canlı izle
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Fox Tv ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Baraj’ın 35. Bölümü merak edilmeye devam ediyor. Dizinin 35. Bölümünü televizyondan izleyemeyen pek çok kişi son bölümün intenetten nasıl izleneceğini de araştırıyor.

Baraj dizisi son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde Nazım, Nehir’in Bahar ve Azra hakkında ki konuşmalarına inanmadı. Nehir artık Nazım ile olan defteri tamamen kapatırken Nehir’in olaylar daha taze olmasına rağmen başka birisiyle yakınlaşmasını gören Nazım’ın ne yapacağı merak ediliyor.

Baraj dizisi konusu nedir?

1977 yılında başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı Baraj filminin dizi uyarlaması olan Baraj dizisi başrollerinde Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. İkilinin tanışma hikayelerinin konu alındığı dizi de birbirini hiç görmeyen gençlerden Nehir’in fotoğrafını göndermesi ile başlar.

Nehir, genç ve güzel olmasına karşın Nazım’dan fotoğraf istese de yüzünde ki yara izinden utanan Nazım fotoğraf göndermek istemez. Nehir’i elinden kaybetmemek için Baraj inşaatında çalışan sarışın ve yakışıklı olan Tarık’ın fotoğrafını gönderen Nazım, Nehir’in Tarık’ı beğenmesi ve habersiz Baraj ziyareti ile olayların gelişmesini konu almaktadır.

Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta?

Baraj dizisi her hafta Salı akşamı Fox Tv ekranlarında 20.00’da yayınlanmaktadır. Dizi televizyona ek olarak https://www.fox.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden de yayınlanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 21:30
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