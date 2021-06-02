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Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Fox Tv yeni bir yaz dizisine hazırlanıyor. Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı merak edildi. Haberimizde yeni diziyle ilgili merak edilenlere yer verilmiştir. İşte detaylar...

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:00
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
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No:9 Productions yapımcılığında yeni bir dizi geliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Öztürk oturacak. Dizinin senaristi Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal olacak.

Aşk Mantık İntikam dizisi 11 Haziran akşamı saat 20.00’de Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

Aşk Mantık İntikam dizisi kadroda yer alan isimler

Dizinin başrollerinde İlhan Şen, Burak Yörük, Burcu Özberk ve Melisa Döngel yer alacak. Kadroda ise Günay Karacaoğlu, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Birgül Ulusoy, Ceren Koç, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz bulunuyor. Oyuncuların birbirleriyle yakaladığı uyum sayesinde başarılı bir dizi olacağı tahmin ediliyor.

Çekimleri hızla tamamlanan dizinin mottosu; “Bitti dediğimizde biter mi  aşk gerçekten? İkinci bir şans hak eder mi yoksa?’’ oldu. Tanıtım filmi yayınlanan dizi oldukça ilgi çekti.

Yeni dizi seyirci tarafından heyecanla bekleniyor. Çekimleri oldukça eğlenceli geçen dizi muhteşem sahneleriyle seyirciyle buluşacak. Fragmanı çok ilgi gören dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

Dizide aşk, intikam ve mantık bir arada yaşanacak. Dizinin yaz sezonunda başlayacağı duyuruldu. Fox TV’nin yaz sezonunda ekranlara gelecek dizileri bomba gibi olacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:00
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