Fox TV ana haberin yeni sunucusu belli oldu! Selçuk Tepeli kimdir?

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal kısa süre önce yeni sezonda izleyiciler ile buluşmak üzere sunuculuk mesleğine tatil arası vermişti. Bu arada sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, Fox TV’deki sunuculuk görevinden ayrıldığını sevenleriyle paylaşmıştı. Kendi isteğiyle işinden ayrılan Portakal, yeni sezonda ana haber sunmayacağını iletti.

Fox TV ana haber yeni sunucusu kimdir?

Yaklaşık olarak on yıldır Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Fatih Portakal, ana haber sunuculuğu görevinden ayrıldığını duyurdu. Görevde bulunduğu süre itibariyle en çok izlenen ana haber programlarından birine imza atan Portakal, görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Selçuk Tepeli iş hayatı

Emekliliğe ayrılan Fatih Portakal’ın yerine sunucu arayışlarına başlayan Fox TV yetkilileri, Selçuk Tepeli ile el sıkıştı. Yeni sezon ile birlikte Fox TV ana haber bültenini Selçuk Tepeli sunacak.

1974 İstanbul doğumlu olan Selçuk tepeli, medya sektöründen uzun yıllardır çalışmaktadır. Son yıllarda HaberTürk televizyonlarında boy gösteren başarılı iş insanı, yeni sezonda Fox TV ekranlarında olacak.

Selçuk Tepeli kimdir?

46 yaşında olan Selçuk Tepeli, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi’nde Fransızca Kamu Yönetimi bölümünü başarı ile bitiren Tepeli, Fransa’nın Rennes bölgesinde masterını yapmıştır. Aktüel ve Newsweek gibi dergilerin yayın yönetmenliğini üstlenen Tepeli, televizyon dünyasına da çok geçmeden adım attı. HaberTürk ekranlarında boy gösteren Tepeli, yeni sezon ile Fox TV ekranlarında ana haber sunacak.