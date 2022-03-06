İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Mart 2022 Pazar

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 6 Mart 2022 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2022 Pazar 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Mart 2022 Pazar
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 6 Mart 2022 Pazar canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ceren Balıkçı kimdir, nerede doğmuştur? Ceren Balıkçı evli mi? Ceren Balıkçı kaç yaşında?
Ceren Balıkçı kimdir, nerede doğmuştur? Ceren Balıkçı evli mi? Ceren Balıkçı kaç yaşında?
Kardeşlerim dizisi Aybike Eren kimdir? Melis Minkari kim?
Kardeşlerim dizisi Aybike Eren kimdir? Melis Minkari kim?
İskender Bağcılar kimdir? Ünlü oyuncu İskender Bağcılar hakkında merak edilenler
İskender Bağcılar kimdir? Ünlü oyuncu İskender Bağcılar hakkında merak edilenler
Teşkilat dizisi Adem kim? Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında?
Teşkilat dizisi Adem kim? Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında?
Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli?
Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli?
Avni Yalçın kimdir? Usta oyuncunun hayatı ile ilgili bilgiler
Avni Yalçın kimdir? Usta oyuncunun hayatı ile ilgili bilgiler

Popüler Haberler

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Mart 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
6 Mart 2022 Pazar evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Mart 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Mart 2022 Pazar
Astım için kullanılan spreyler orucu bozuyor mu?
İlaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mıdır? İlaç ve oruç arasındaki ilişki
Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?
Ceren Balıkçı kimdir, nerede doğmuştur? Ceren Balıkçı evli mi? Ceren Balıkçı kaç yaşında?
Oruç ile nefis terbiyesi nasıl yapılır? Orucun nefse ve ruha faydaları
Fitil kullanmak ya da lavman yaptırmak orucu etkiler?
Proje yazma elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
“American Horror Story”nin 10. Sezonunun Resmi Adı Açıklandı
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü kimdir?
Çok fazla kaza orucu nasıl tutulur? Kaza orucuna nasıl niyet edilir?
Aşure günü oruç tutulur mu?
Orucu bozan durumlar neler? Orucu bozmayan şeyler neler? Neler orucu bozar yada bozmaz? Oruç kefareti gerektiren şeyler nelerdir?
Hafta sonu 6 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 6 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Ramazanın bereketi ve önemi nedir?
6 Mart 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Mart Pazar at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.