İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Ocak 2022 Çarşamba

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 5 Ocak 2022 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Ocak 2022 Çarşamba
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 5 Ocak 2022 Çarşamba canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 05.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?
Komiser Grom Veba Doktoru filmin konusu nedir ?
Komiser Grom Veba Doktoru filmin konusu nedir ?
Nasıl Süper Kahraman Oldum Film konusu nedir?
Nasıl Süper Kahraman Oldum Film konusu nedir?
American Horror Stories dizisinin konusu nedir ? American Horror Stories yayında
American Horror Stories dizisinin konusu nedir ? American Horror Stories yayında
Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları
Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları
Netflix'te yayınlanan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin konusu nedir?
Netflix'te yayınlanan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin konusu nedir?

Popüler Haberler

Ocak 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Ocak 2022 Çarşamba güncel liste
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 5 Ocak 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Ocak 2022 Çarşamba
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?
Yetim aylığı nasıl alınır?
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
SGK yol parası ne kadar?
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
En düşük emekli, dul ve yetim maaşları ne kadar ?
Saçı sabitleyen ve kusursuz görünüm kazandıran en iyi 10 saç spreyi önerisi
Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur?
Süper emeklilik sistemi nedir? 2021 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
Güncel gümüş fiyatları 2 Temmuz 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kampanyası Başlattı
Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
Bakıcı Parası için gerekli koşullar nelerdir ?
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?
Doğum yapan memur hangi ödemeleri alır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.