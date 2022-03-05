İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Mart 2022 Cumartesi

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 5 Mart 2022 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Mart 2022 Cumartesi
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 5 Mart 2022 Cumartesi canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.03.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli?
Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli?
Avni Yalçın kimdir? Usta oyuncunun hayatı ile ilgili bilgiler
Avni Yalçın kimdir? Usta oyuncunun hayatı ile ilgili bilgiler
Murat Parasayar kimdir? Murat Parasayar hakkında bilgiler
Murat Parasayar kimdir? Murat Parasayar hakkında bilgiler
Camtavanlar Leyla ( Bensu Soral ) kimdir?
Camtavanlar Leyla ( Bensu Soral ) kimdir?
Oyuncu Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli, kaç yaşında? Hande Doğandemir hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli, kaç yaşında? Hande Doğandemir hangi projelerde yer aldı?
Gizem Terzi kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Gizem Terzi kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 6 Mart 2022 Pazar açık noterler listesi - 6 Mart 2022 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Mart 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 5 Mart 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Mart 2022 Cumartesi
Aşure günü oruç tutulur mu?
Ramazan orucunun kazası ne zaman tutulur?
Kimler oruç tutabilir? Oruç tutmak kimlere farz kılındı? Orucun şartları nelerdir? Oruç tutmak farz mı?
Oruç nasıl tutulur, Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz, Orucun Şartları Neler?
Oruç tutmakla kimler yükümlü olur? Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutabilir yada tutamaz
Ramazan Bayram'ında neler yapılır? Ramazan Bayramı ne anlama gelir?
Gökyüzünün Üzerinde 3 Metre ( Summertime ) dizisinin konusu nedir?
Türk Telekom'da bedava dakika nasıl yapılır? Türk Telekom'dan bedava dakika yapma yolları neler? Türk Telekom'dan bedava dakika yapmak için...
Hülya Kalebayır Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Alp Kırşan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Oyuncu ve senarist Emre Gönüllü kimdir?
Şevval orucunun dinimizdeki yeri nedir? Kaza oruçları Şevval orucu sayılır mı?
Burun damlası oruca zarar verir mi? Oruç bozan durumlar
Murat Parasayar kimdir? Murat Parasayar hakkında bilgiler
Oruç tutabilme imkânı varken tutmayıp fidye verirse oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Kimler oruç fidyesi verebilir?
Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli?
TJK 4 Mart 2022 Cuma at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.