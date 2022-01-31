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FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 31 Ocak 2022 Pazartesi

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 31.01.2022 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 31 Ocak 2022 Pazartesi
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Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 31 Ocak 2022 Pazartesi canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 31.01.2022 00:00
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Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
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