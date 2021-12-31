İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 31 Aralık 2021 Cuma

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 31 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Aralık 2021 Cuma 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 31 Aralık 2021 Cuma
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 31 Aralık 2021 Cuma canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 31.12.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
Apple TV+ - Schmigadoon dizisi konusu ve fragmanı
Apple TV+ - Schmigadoon dizisi konusu ve fragmanı
Uysallar dizisinin konusu ne? Uysallar dizisinin oyuncuları kimler?
Uysallar dizisinin konusu ne? Uysallar dizisinin oyuncuları kimler?

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 1 Ocak 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Ocak 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 31 Aralık 2021 Cuma Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 31 Aralık 2021 Cuma
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
Şekerbank hesabının bakiyesi nasıl sorgulanır?
KOSGEB hangi sektörlere hibe destek kredisi veriyor?
HSBC kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
İşyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
Harrow 4. Sezon ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı (Obsesif kompulsif bozukluk) nedir? Safiye iyileşecek mi, tedavisi var mı?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
Sosyal medya fenomeni Türk kadınlar paylaşımlarından ne kadar kazanmaktadır?
Kazara Aşk dizisi Nazlı kim? Selin Işık kim, kaç yaşında?
Arıcılık hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?
Kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih ne zaman?
İBB ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmaya devam ediyor
Engelli maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.