FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Kasım 2021 Cuma

Televizyon kanalları içerisinde en çok izlenen ana haber bültenlerinden Fox TV Ana Haber, 26 Kasım Perşembe günü haftanın son gününde ekranlarda olacak. Selçuk Tepeli’nin sunuculuğunda Fox TV’de yayınlanan ana haber bültenini intenet üzerinden izleyebilirsiniz.
Fox TV Ana Haber saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunuculuğunda ekranlara taşınıyor.
Fox TV Ana Haber canlı izleme linki;
Selçuk Tepeli kimdir?
1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. IEP Rennes’de Avrupa’da Sınırlar ve Hamu Hareketleri mastırı yapan Tepeli; Habertürk yayın danışmanlığı, Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmenliği görevlerini yürütmüştür.
Ceyda Karan’la birlikte ‘Eksen’ programını yapan Tepeli, Fatih Altaylı’nın görevi bırakması üzerine Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmişti.