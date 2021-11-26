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FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Kasım 2021 Cuma

Selçuk Tepeli sunuculuğunda ekranlara taşınan Fox TV Ana Haber programı canlı izleme linki içeriğimizde derledik. İşte 26 Kasım 2021 Cuma Fox TV Ana Haber canlı izleme adresi.

26 Kasım 2021 Cuma 18:05
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Kasım 2021 Cuma
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Televizyon kanalları içerisinde en çok izlenen ana haber bültenlerinden Fox TV Ana Haber, 26 Kasım Perşembe günü haftanın son gününde ekranlarda olacak. Selçuk Tepeli’nin sunuculuğunda Fox TV’de yayınlanan ana haber bültenini intenet üzerinden izleyebilirsiniz.

Fox TV Ana Haber saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunuculuğunda ekranlara taşınıyor.

Fox TV Ana Haber canlı izleme linki;

https://www.fox.com.tr/canli-yayin

Selçuk Tepeli kimdir?

1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. IEP Rennes’de Avrupa’da Sınırlar ve Hamu Hareketleri mastırı yapan Tepeli; Habertürk yayın danışmanlığı, Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmenliği görevlerini yürütmüştür.

Ceyda Karan’la birlikte ‘Eksen’ programını yapan Tepeli, Fatih Altaylı’nın görevi bırakması üzerine Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmişti.


Son Güncelleme: 26.11.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
Selçuk TepeliFox TV Ana Haber
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