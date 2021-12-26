İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Aralık 2021 Pazar

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 26 Aralık 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2021 Pazar 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Aralık 2021 Pazar
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 26 Aralık 2021 Pazar canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 26.12.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü Film Konusu ve Yorumu
Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü Film Konusu ve Yorumu
Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Unutulmayan eski Türk dizileri hangileridir?
Unutulmayan eski Türk dizileri hangileridir?
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
Apple TV+ Coda filminin konusu ne? Coda filminin oyuncuları kimler?
Apple TV+ Coda filminin konusu ne? Coda filminin oyuncuları kimler?
Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?
Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 26 Aralık 2021 Pazar Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Aralık 2021 Pazar
Özel hastane muayene ücretleri ne kadar? 2021 özel hastane muayene ücretleri!
E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?
2021 TKDK hayvancılık hibesi nasıl alınır?
Brezilyalı Öğrencinin Gizli Günlüğü Film Konusu ve Yorumu
İŞKUR’a internet üzerinden nasıl kayıt yapılır?
2022 yılı Bağkur primleri belli oldu mu?
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?
Bağışıklık Sistemi nasıl güçlendirilir? Uzmanlardan Bağışık Sistemi zayıf olanlara tavsiyeler
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
18 yaş altı banka hesabı açma şartları nelerdir? Nasıl hesap açılır?
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
Sweet Girl Filminin Konusu nedir ? Sweet Girl filminin yorumları
Çalışmaya elverişli olmayan işçilerin anne ve babalarına aylık maaş veriliyor
Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?
Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.