İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 22 Ocak 2022 Cumartesi

22 Ocak 2022 Cumartesi gününün önemli manşetlerinden FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:00
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 22 Ocak 2022 Cumartesi
Takip Et:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen haber programlarından biri olan Fox TV Ana Haber Bülteni her akşam düzenli olarak izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri bütün ayrıntıları ile birlikte en doğru şekilde veren haber programları arasında yer alan Fox TV Ana Haber Bülteni Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile birlikte izleyici karşısına geçiyor.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni

Ülkemizde siyasetten ekonomiye, finanstan eğitime kadar pek çok alanda her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin çok önemli bir bölümü vatandaşlara haber programları ile aktarılmaktadır. Fox TV Ana Haber Bülteni de her akşam saat 19.00’da izleyicilerin karşısına geçerek gün içerisinde yaşanan önemli haberleri vatandaşlara aktarmaktadır.

Selçuk Tepeli tarafından sunumu gerçekleştirilen Fox TV Ana Haber Bülteni daha önce deneyimli isim Fatih Portakal ile birlikte ekranlara geliyordu. Uzun süre Fatih Portakal tarafından sunulan Fox TV Ana Haber Bülteni daha sonra kendisinin görevini bırakması ile birlikte Selçuk Tepeli ile tarafından sunulmaya başladı.

 

Fox TV Ana Haber Bülteni 22 Ocak 2022 Cumartesi canlı izle

Her gün saat 19.00’da Selçuk Tepeli’nin sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Ana Haber Bülteni kritik gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Fox TV Ana Haber Bülteni’ni canlı bir şekilde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

FOX TV ANA HABER BÜLTENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında

Selçuk Tepeli 1974 senesi doğumludur. Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 senelik bir tecrübesi bulunan Tepeli, kariyeri boyunca pek çok önemli görev gerçekleştirmiştir. Şimdiye kadar olan meslek hayatında çok sayıda gazetecilik ödülü elde ederek kendisini kanıtlamıştır. Önemli isimlerle yaptığı röportajları, onlarca ülkeye düzenlediği resmi başkanlık gezileri ve yankı uyandıran siyasi yorumlarıyla Türkiye ve dünya çapında tanınmaktadır.

Son olarak Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha önce Habertürk gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır. 2018’de Habertürk gazetesinin kapanması ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini gerçekleştirmeye başlamıştır. Buradaki görevinden ayrılması ardından ise Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda sunuculuk yapmıştır.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 22.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Ana HaberFox TvSelçuk Tepeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu duyuruldu!
Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu duyuruldu!
Kanunsuz Topraklar Behice gerçekte kimdir? Kanunsuz Topraklar Eylül Su Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Kanunsuz Topraklar Behice gerçekte kimdir? Kanunsuz Topraklar Eylül Su Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
Ada Masalı nerede çekilmektedir?
Ada Masalı nerede çekilmektedir?
Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?
Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?
Kuruluş Osman Zoya gerçekte kimdir? Kuruluş Osman Hazal Benli kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Kuruluş Osman Zoya gerçekte kimdir? Kuruluş Osman Hazal Benli kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 22 Ocak 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 22 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
2022 Ocak Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 22 Ocak 2022 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Nöbetçi Noter 23 Ocak 2022 Pazar açık noterler listesi - 23 Ocak 2022 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 22 Ocak 2022 Cumartesi
Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu duyuruldu!
Kanunsuz Topraklar Behice gerçekte kimdir? Kanunsuz Topraklar Eylül Su Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Malulen emekli olanlara 18 ay maaş ödenecek! Malullük maaşı şartları nelerdir?
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
Trendyol'daki motorlu kuryelerin saatlik ücreti ne kadar?
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2021
Seksenler dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
Kolajen nedir? En iyi Kolajen markaları nelerdir?
Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları
PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?
Fatma dizisindeki Yusuf karakteri (Çağdaş Onur Öztürk) kimdir?
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
Turkcell aynı numarayı çıkartmak için ne kadar ücret ödenir? Yedek sim kart hizmeti
Netflix 41 Kişilik Dans filmi konusu nedir? 41 Kişilik Dans oyuncu kadrosu, 41 Kişilik Dans incelemesi ve yorumları
Mescid-i Aksa’ya Türk’ün mührü yazısı gündem oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.